Eleição para o Conselho Municipal de Saúde começa nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde comunica a realização do processo eleitoral para escolha dos representantes usuários do Conselho Municipal de Saúde para o mandato 2020-2021 nas regiões do Cidade Aracy, Vila Isabel, Redenção, São José I, São José II, Água Vermelha, Santa Eudóxia, Santa Felícia I e Santa Felícia II.

Em cada região, exceto nos distritos de Santa Eudóxia e de Água Vermelha, será escolhido um representante titular, primeiro suplente e segundo suplente. Nos distritos serão realizadas duas reuniões simultâneas, sendo o candidato mais votado o representante titular, o segundo mais votado será o primeiro suplente e o terceiro mais votado será o segundo suplente.

Para participar os interessados devem possuir mais de 16 anos, devem residir na área de abrangência da região. Será exigido, para identificação, o comprovante de endereço e documento de identidade. Para ser representante de usuários o interessado deve utilizar o SUS e não manter vínculo ou de prestação de serviço de natureza constante ou eventual com a Secretaria de Saúde ou ter subordinação hierárquica de qualquer natureza.

Para garantir a legitimidade da representação partidária dos usuários, não poderão ser candidatos pessoas que tenham vínculo, dependência econômica, ou comunhão de interesse com qualquer representante dos demais segmentos, tais como prefeito municipal, secretários municipais, cargos em comissão, funcionários públicos e seus parentes diretos. Também não poderá ter vínculos com prestadores de serviços, de diretoria e dos conselhos administrativos, consultivos ou fiscais, e seus parentes diretos; integrantes de entidades ou empresas que tenham convênios e contratos com a gestão da saúde e seus empregados; além de profissionais de saúde (Assistência Social, Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gerontologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outros).

A eleição dos representantes de usuários nas regiões de saúde tem início na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, pela Redenção.

Confira o cronograma com as demais datas das inscrições e votações, além dos locais que ocorrerão os processos eleitorais:

10/02/2020 - Redenção - Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Rua João Sabino, 1514). Usuários/participantes da UBS Redenção/UBS Botafogo / USF Jardim São Carlos;

11/02/2020 - São José I - Salesianos São Carlos (Rua Padre Teixeira, 3.649, na Vila Nery). Usuários/participantes da UBS Vila Nery/UBS São José;

12/02/2020 - Água Vermelha - Centro Comunitário de Água Vermelha – Rua Bela Cintra, Nº 5). Usuários/participantes da USF de Água Vermelha;

12/02/2020 - Santa Eudóxia - Unidade de Saúde da Família de Santa Eudóxia (Rua Cristóvão Martineli, s/nº). Usuários/participantes da USF Santa Eudóxia;

13/02/2020 - Vila Isabel - Salão Comunitário da Igreja Madre Cabrini (Avenida Papa Paulo VI, s/nº - Jardim Cruzeiro do Sul). Usuários/participantes da UBS Azulvile/UBS Vila Isabel/UBS Cruzeiro do Sul/ USF Cruzeiro do Sul Equipe I e II;

17/02/2020 - Santa Felícia II - Salão Paroquial da Paróquia São Cristóvão (Rua Neuza Aparecida Marquês de Méo, 30 - Jardim Jockei Clube). Usuários/participantes da UBS Santa Paula/UBS P. Delta/USF Jockey Clube/USF J. Guanabara;

18/02/2020 - Santa Felícia I - Salão de Festas - Igreja Santa Rita de Cássia (Rua Cid da Silva Cesar, 377 - Santa Felícia). Usuários/participantes da UBS Santa Felícia/USF Romeu Tortorelli / USF Santa Angelina/USF Arnon de Mello;

19/02/2020 - São José II - Centro Comunitário Maria Stela Fagá (Rua Carlos Dirceu dos Santos, 25). Usuários/participantes da UBS Fagá/USF Jardim Munique/USF Astolpho Luis do Prado/USF Itamaraty/USF São Rafael/USF São Carlos VIII;

20/02/2020 - Cidade Aracy - Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe (Rua Hilário Martins Dias, 305). Usuários/participantes da UBS Cidade Aracy/USF Presidente Collor /USF Cidade Aracy Equipe I e II/USF José Fernando Petrilli Filho/USF Antenor Garcia Equipe I e II.

Em todos os locais de votação, serão observados os seguintes horários para o processo eleitoral:

18h30 - Recepção dos candidatos e eleitores;

19h - Fechamento dos portões e apresentação dos candidatos;

19h20 - Eleição com voto secreto depositado em urna auditada por um conselheiro usuário do Conselho Municipal de Saúde;

20h - Apuração dos votos e proclamação do conselheiro titular (mais votado), conselheiro primeiro suplente (2º mais votado) e conselheiro segundo suplente (3º mais votado).

