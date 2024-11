"Diabetes no Mercadão" acontece no próximo sábado em São Carlos

Compartilhar no facebook

Diabetes - Crédito: Agência Brasil

No próximo sábado, 23 de novembro, a Liga Acadêmica de Diabetes do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promoverá o evento "Diabetes no Mercadão".

A ação, gratuita e aberta ao público, oferecerá diversos serviços de saúde, como testes de glicemia, aferição de pressão arterial e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Também serão distribuídos materiais informativos e orientações sobre o diabetes, incluindo dicas de prevenção e cuidados com a saúde.

O evento será realizado das 8h às 12h, em uma tenda montada em frente ao Mercado Municipal de São Carlos. Não é necessário se inscrever previamente — basta comparecer ao local para participar

