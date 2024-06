Deputado Eduardo Bolsonaro destina emenda de R$ 1 mi à Santa Casa

Crédito: Divulgação

Nesta semana, a Santa Casa de São Carlos recebeu a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro e dos deputados estaduais Paulo Mansur e Gil Diniz. Para recepcionar as autoridades, foi realizada uma cerimônia no auditório da instituição, com as presenças do provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, da diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, do vice-diretor técnico, Dr. Flavio Guimarães, e de colaboradores da entidade.

Na solenidade, Eduardo Bolsonaro foi homenageado em reconhecimento à emenda de 1 milhão de reais que será destinada à reforma do Serviço Médico de Urgência (SMU). "Ao destinar recursos para um hospital, confio na capacidade da administração para decidir onde investir: seja em salários, custeio, reformas ou aquisição de equipamentos. Com uma parceria sólida e constante, podemos garantir uma alocação orçamentária anual. Destaco a importância de um relacionamento de confiança com o provedor e a equipe hospitalar, que demonstraram sempre integridade e competência na gestão dos recursos. Isso me proporciona conforto ao direcionar esses recursos, como ocorre aqui na Santa Casa de São Carlos, um hospital com excelentes projetos e uma administração exemplar", disse o deputado.

Durante a cerimônia, o deputado estadual Paulo Mansur destacou a importância da parceria com a Santa Casa. "Manter e fortalecer o vínculo com a Santa Casa é essencial. Pude ver de perto o trabalho realizado aqui, que é imprescindível e merece todo o nosso apoio e reconhecimento. Continuaremos a apoiar os projetos futuros para garantir que esta instituição continue prestando serviços de alta qualidade à comunidade", afirmou Mansur.

O deputado estadual Gil Diniz também ressaltou a relevância dos investimentos na área da saúde. "Visitei a Santa Casa no início da pandemia e, desde então, tenho feito indicações ao governo estadual e emendas ao orçamento para atender às necessidades da instituição. Estamos sempre abertos ao diálogo e prontos para ajudar, reconhecendo a importância desse hospital para a região", disse Diniz.

Diante da homenagem, o provedor da Santa Casa agradeceu a presença dos deputados. "Gostaria de agradecer as visitas do deputado federal Eduardo Bolsonaro e dos deputados estaduais Paulo Mansur e Gil Diniz à nossa Santa Casa de São Carlos. Esse apoio é crucial para aprimorarmos nossos serviços e garantirmos um atendimento de qualidade a São Carlos e região", finalizou.

