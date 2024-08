Dengue não dá trégua e 691 novos casos são registrados na última semana

SIGA O SCA NO

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

São Carlos registrou uma explosão de casos de dengue na última semana com 691 novos casos registrados pela Secretaria de Saúde Municipal.

Em 2024 já foram registradas 25.278 notificações para Dengue, com 8.729 casos positivos, sendo 8.051 autóctones e 678 importados.

Para Chikungunya foram registradas 156 notificações, com 117 casos descartados e 03 positivos, sendo 2 autóctones e 1 importado e 39 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 35 notificações, com 34 casos descartados e 1 aguardando resultado de exame. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados. A cidade contabiliza até o momento 03 óbitos por Dengue. Outros 10 casos continuam em investigação.

