Defesa Civil emite alerta para onda de frio no interior de SP e recomenda cuidados com a saúde

Segundo a Defesa Civil, a sensação térmica da população que vive nas cidades de Sorocaba, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Barretos, São José do Rio Preto, Itapeva, Campinas, Marília e mais os municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo e a Serra da Mantiqueira poderá ficar entre zero graus Celsius (ºC) e 7ºC neste final de semana.

Já nas cidades de Ribeirão Preto, São José dos Campos, Franca, Araçatuba, Santos e Registro, a sensação térmica será acima de 7ºC.

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório.

Fique alerta:

Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados;

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

O que fazer antes:

Lave e seque bem mantas, cobertores e blusas guardadas por muito tempo em armários;

Abrigue os animais domésticos nas noites mais frias, pois eles também estão sujeitos aos importunos do frio.

O que fazer durante:

Mantenha-se bem agasalhado e não fique muito tempo exposto a um ambiente frio;

Procure manter-se hidratado, mesmo se sentir menos sede, para evitar ressecamento de pele e lábios por causa do ar frio;

Evite banhos prolongados ou com água muito quente, que provocam ressecamento da pele;

Use soro fisiológico para hidratar olhos e narinas;

Ao usar aquecedores, é importante manter uma fonte de umidificação do ambiente em paralelo (recipientes com água, toalhas molhadas, umidificadores);

Mantenha ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados para facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração de vírus, bactérias e alérgenos no ambiente;

Atenção ao sol: mesmo no frio, é importante manter o cuidado de utilizar protetores;

Atenção redobrada com aquecedores em ambientes mal ventilados;

Evite que as crianças pequenas brinquem na cozinha, atraídas pelo calor. Líquidos e panelas quentes podem causar graves acidentes;

Não improvise para manter ambientes aquecidos, utilizando churrasqueiras e latas com fogo, por exemplo;

Se observar pessoas em situações de vulnerabilidade diante de temperaturas baixas, avise imediatamente a Defesa Civil do seu município.

