CPFL Energia faz doação a Santa Casa de São Carlos para o combate ao novo coronavírus

A CPFL Energia, por meio do Instituto CPFL (plataforma de investimento social do grupo), anunciou a doação de R$ 6 milhões, contribuindo com ações para o combate ao novo coronavírus. Entre os valores doados, R$ 5 milhões serão destinados a 20 instituições de saúde de toda a área de concessão de suas quatro distribuidoras – CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE – para aquisição de testes para Covid-19, máscaras e materiais de limpeza.

Na região, atendida pela CPFL Paulista, a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos está na lista de beneficiados pela ação e receberá parte dos investimentos.

Entre as contribuições, o Instituto CPFL doará mais R$ 1 milhão ao Programa “Salvando Vidas”, do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), para apoiar as ações no enfrentamento da pandemia. Esse programa beneficiará mais de mil hospitais públicos em todo o país.

“Recebemos apoio total da State Grid para essa doação que demonstra a nossa alta consideração no combate à epidemia. Diante dessa crise sem precedentes, estamos reforçando esta atuação para que as instituições de saúde tenham melhores condições de atender a população infectada pelo novo coronavírus”, afirma Gustavo Estrella, presidente do grupo CPFL Energia.

Além das doações para auxiliar no combate à pandemia, por meio do Programa CPFL nos Hospitais, a empresa já investiu desde 2019 quase R$ 34 milhões em hospitais públicos por meio de iniciativas de eficiência energética e ações com foco em humanização via Instituto CPFL. “São 21 projetos concluídos e 78 em andamento. Até 2022, investiremos R$ 150 milhões para colaborar com a melhoria da saúde pública nas cidades em que atuamos”, reforça Estrella.

State Grid. A State Grid Corporation of China (SGCC), por meio da sua subsidiária integral brasileira SGBP, comprou 120 mil máscaras para apoiar o combate ao coronavírus, das quais 60 mil foram destinadas ao Governo de Estado de São Paulo e outras 60 mil foram direcionadas à Prefeitura de Campinas.

