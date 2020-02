Corpo é encontrado no rio Jacaré-Pepira e família afirma ser de taxista que está desaparecido

Taxista Antonio Moura, 63 anos, está desaparecido desde o dia 21 de janeiro - Crédito: Bocaina Informa

O corpo de um homem, em avançado estado de decomposição, foi encontrado por funcionários municipais de limpeza pública, na manhã de segunda-feira, no rio Jacaré-Pepira, em Bocaina.

A vítima, do sexo masculino, estava enroscada em galhos. A família fez o reconhecimento através de cicatrizes na perna e afirma ser o taxista Antonio Moura, 63 anos, que está desaparecido desde o dia 21 de janeiro.

No dia 23 do mesmo mês, o letreiro luminoso do carro do taxista, um HB 20 preto foi localizado em uma estrada de terra, nas proximidades do rio. Já Antonio foi visto pela última vez no dia 21, quando abastecia o veículo em um posto de combustíveis.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de um latrocínio (roubo seguido de morte). Não está descartada a possibilidade de a vítima ter sido jogada no rio após o possível crime.

O corpo foi encaminhado ao IML de Jaú onde será realizado exame comparativo de DNA dos familiares. O laudo irá dizer ainda a causa da morte. (com JC Net)

