Conheça os oito principais sintomas da dengue e os critérios para alta médica

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Foto: Franklin Paz/MS

Identificar precocemente os sintomas da dengue e compreender os critérios para alta médica são passos essenciais para garantir o tratamento adequado e prevenir complicações. O Ministério da Saúde reforça a importância da conscientização da população sobre a eliminação de criadouros do Aedes aegypti em domicílios e a busca por atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas. A participação da comunidade é essencial, pois cerca de 75% dos focos da dengue estão nos domicílios. Nesse cenário, a rede de assistência do SUS está preparada para receber aquelas pessoas com sinais de infecção por dengue e outras arboviroses.

De acordo com o manual Dengue: Diagnóstico e Manejo Clínico - Adulto e Criança, do Ministério da Saúde, os principais sintomas da dengue incluem:

Febre alta (39°C a 40°C) de início súbito

Dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos (dor retro-orbitária)

Dores musculares (mialgia) e/ou articulares (artralgia)

Prostração, caracterizada por cansaço extremo.

Náuseas e vômitos

Manchas vermelhas na pele (exantema)

Dor abdominal intensa e contínua

Sangramentos de mucosas, como nas gengivas ou nariz

Nem todo caso de dengue necessita de hospitalização. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar esse desfecho, mas é importante que a população esteja informada sobre os sintomas da doença. Dor abdominal persistente, vômitos frequentes e sangramentos intensos, caracterizam-se como sinais de alerta e podem indicar a progressão para formas graves da doença. Outros sinais de alarme incluem letargia e/ou irritabilidade, perda de força muscular e queda de pressão ao levantar-se da posição sentada ou deitada.

Diante disso, o Ministério da Saúde reitera à população, aos gestores e profissionais do SUS quando e porque as pessoas podem ser hospitalizadas, além de quantos dias pode durar um quadro da doença. A infecção por dengue dura em média 7 dias e casos que requerem internação são aqueles que apresentam sinais de gravidade.

Rivaldo Venâncio, especialista em medicina tropical e secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, reitera que a dengue exige vigilância constante e manejo clínico cuidadoso. “Identificar os sintomas e compreender os sinais de alerta são passos cruciais para salvar vidas e evitar complicações. O acompanhamento pós-alta é indispensável para garantir a recuperação do paciente”, explica.

Quando é possível dar alta ao paciente com dengue?

Pelos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, um paciente com dengue pode ser liberado do hospital quando:

Apresentar estabilização hemodinâmica mantida por 48 horas

Estiver sem febre por pelo menos 24 horas

Demonstrar melhora visível do quadro clínico, com recuperação do apetite e do estado geral

Exibir hematócrito estável e dentro dos valores normais por 24 horas

Mostrar contagem de plaquetas em elevação

Após a alta, é fundamental que o paciente realize acompanhamento clínico e laboratorial conforme orientações médicas.

Leia Também