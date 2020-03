Confirmado terceiro caso suspeito do novo Coronavírus em São Carlos

Crédito: Divulgação

A rede particular de saúde notificou na noite desta segunda-feira (02/03) a Vigilância Epidemiológica de São Carlos do atendimento de outro caso suspeito para COVID-19. Trata-se de uma mulher de 45 anos, de São Carlos, que retornou de um tour na Europa no último dia 18 de fevereiro. Ela apresenta febre, tosse produtiva, dor de garganta e congestão nasal e já está em isolamento domiciliar. A coleta para exame será encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

Esse é o terceiro caso suspeito registrado em São Carlos. No sábado (29/02) foi notificado o primeiro caso na cidade, também na rede particular, um jovem de 23 anos que retornou há uma semana da França procurou atendimento com febre, dor de garganta e tosse e, por isso, foi feita a notificação. A coleta para exame já foi encaminhada no sábado mesmo pela Prefeitura de São Carlos também para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

Anteriormente, no dia 26 de fevereiro, um homem de 36 anos, de São Carlos, procurou atendimento no município de Guarulhos, onde trabalha, quando foi feita a notificação e coletada amostra para exame, porém o resultado ainda não foi confirmado pelo laboratório. Ele confirmou a Vigilância Epidemiológica de São Carlos que retornou recentemente da Itália e apresentou quadro de coriza e febre.

Todos os suspeitos passam bem e estão em isolamento domiciliar.

