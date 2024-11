Com mais de 16 mil casos de Dengue, chegada das chuvas coloca São Carlos em alerta

Equipe combate a Dengue - Crédito: divulgação

São Carlos ultrapassou a marca de 16 mil casos de dengue, de acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura Municipal na última sexta-feira (8). A cidade contabiliza, até o momento, quatro mortes em decorrência da doença. Com o início das chuvas, cresce a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, já que as condições de umidade e acúmulo de água favorecem o aumento dos criadouros.

O cenário também inclui casos de chikungunya, com quatro registros em 2024 — três deles autóctones e um importado.

