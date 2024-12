Cocaína é uma das cinco principais causas de morte na população com idade entre 15 e 44 anos

O médico cardiologista Vicente Matinata afirma que a prática regular de atividades físicas, alimentação adequada, não consumo de álcool e qualquer tipo de tabagismo estão entre os meios de prevenção contra o infarto - Crédito: sca

A cocaína é responsável por 25% dos Infartos Agudos do Miocárdio (IAM) em pacientes entre 18 e 45 anos de idade, e o risco é 24 vezes maior nos primeiros 60 minutos após o consumo. Não há correlação entre o IAM e a quantidade, a via de administração ou a frequência de uso da substância. O infarto tem sido descrito em usuários regulares com doses que variam de 200 a 2.000 mg, bem como em usuários ocasionais. Cerca de 6% dos pacientes que apresentam dor torácica associada ao uso de cocaína evoluem para IAM.

A cocaína é uma das cinco principais causas de morte na população entre 15 e 44 anos. Com o aumento do uso de cocaína, a incidência de eventos cardiovasculares, incluindo angina, infarto agudo do miocárdio, cardiomiopatia e morte súbita, tem crescido significativamente.

O médico cardiologista da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos afirmou, em entrevista ao São Carlos Agora, na sexta-feira, 29 de novembro, que os usuários de cocaína são, em geral, pacientes que já levam uma vida desregrada e não cuidam da saúde. “A cocaína causa um espasmo no vaso sanguíneo que irriga o coração, que é a coronária. Ela fecha o vaso e impede a circulação do sangue. Além disso, aumenta a agregação de plaquetas, o que obstrui o vaso”, explica ele.

Outras drogas, lícitas e ilícitas, também são altamente nocivas ao coração, segundo Matinata. “O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o infarto do miocárdio, se não o principal. Muitas vezes, a pessoa começa a fumar com 15 anos ou até menos”, destaca o cardiologista.

VAPE

No tabagismo, um mito existente, segundo Matinata, é o de que, se a pessoa usar o vape (cigarro eletrônico) e não tragar, isso não faz mal. “Geralmente, as pessoas querem se eximir da culpa”, comenta ele. O uso de vape pode ser prejudicial à saúde, mesmo sem tragar, pois a fumaça passiva é nociva. A fumaça do vape contém substâncias prejudiciais e cancerígenas, como propileno glicol, glicerina, aldeídos e metais voláteis.

O vape pode causar diversos problemas de saúde, como tosse, dor no peito, falta de ar, náuseas, vômitos, problemas abdominais, perda de peso, dificuldade para engolir, rinite e irritação na garganta e nos olhos. Ele também pode provocar alterações na função do endotélio vascular e na reatividade dos vasos sanguíneos, o que pode ser um precursor de doenças cardiovasculares. A nicotina presente no vape é o que o torna viciante, mas, mesmo sem nicotina, o vape é nocivo à saúde.

5 INFARTOS POR DIA

São Carlos registra, em média, cinco infartos agudos do miocárdio por dia, o que equivale a 35 casos por semana, 150 casos por mês e 1.825 por ano. Os dados oficiais são da Santa Casa de Misericórdia, principal hospital da região.

O Infarto Agudo do Miocárdio é a maior causa de mortes no país. Estima-se que, no Brasil, ocorram entre 300 mil e 400 mil casos anuais, com um óbito a cada cinco a sete casos. Para reduzir o risco de morte, o atendimento de urgência nos primeiros minutos é fundamental para salvar vidas.

Matinata destaca que os números de São Carlos refletem a média nacional. “Existe uma variação de região para região e de períodos do ano. No inverno, há mais casos de infarto. Em São Carlos, temos um centro de referência que atende cidades vizinhas. Os fatores de risco incluem hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo e colesterol alto. Esses problemas são, em sua maioria, silenciosos”, comenta o especialista.

Mesmo que a pessoa acometida por um infarto sobreviva, pode haver sequelas. “Quando ocorre o infarto, há grandes chances de haver sequelas. A pessoa precisa buscar socorro imediatamente para avaliar a necessidade de um cateterismo de urgência. Muitas vezes, o infarto pode causar insuficiência cardíaca”, explica Matinata.

Informações Importantes

O infarto agudo do miocárdio, ou ataque cardíaco, é a morte de células do músculo do coração devido à formação de coágulos que interrompem o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Pode ocorrer em diferentes partes do coração, dependendo da área obstruída.

Sintomas:

Dor ou desconforto no peito, podendo irradiar para as costas, rosto, braço esquerdo e, raramente, braço direito.

Sensação de peso ou aperto no tórax, acompanhada de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio.

Em idosos, o principal sintoma pode ser falta de ar.

Em diabéticos e idosos, o infarto pode ocorrer sem sinais específicos.

Fatores de Risco:

Tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, colesterol alto e estresse excessivo.

Diabéticos e hipertensos têm de duas a quatro vezes mais chances de sofrer um infarto.

Tratamento:

O infarto é uma emergência médica que exige cuidados imediatos, geralmente cirúrgicos e/ou medicamentosos.

Prevenção:

Prática regular de exercícios, alimentação saudável e evitar álcool e tabaco.

A recomendação é realizar avaliações médicas anuais ou ao surgirem sintomas como falta de ar, dor no peito, inchaço, tontura, palpitações ou desmaio.

