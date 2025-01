Cinco anos após pandemia de Covid-19, China enfrenta surto de HMPV

Compartilhar no facebook

Covid-19 - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A China está lidando com um aumento nos casos de infecção por metapneumovírus humano (HMPV), cinco anos após a pandemia de Covid-19. O país, que já esperava um crescimento nas infecções respiratórias durante o inverno, implementou em dezembro um sistema de monitoramento para pneumonia de origem desconhecida, segundo informações da Reuters.

Esse sistema permitiu a identificação de um aumento nos casos de HMPV, especialmente nas províncias do norte e entre crianças menores de 14 anos. Além do HMPV, outros agentes como o vírus da gripe A, Mycoplasma pneumoniae e o coronavírus também foram detectados no atual surto.

Imagens de hospitais lotados têm circulado nas redes sociais, gerando preocupações entre a população. Contudo, até o momento, não houve declarações oficiais do governo chinês ou da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicando uma nova epidemia.

O que é o metapneumovírus humano?

O HMPV é um vírus respiratório identificado pela primeira vez em 2001. Pertencente à família Pneumoviridae, que inclui o vírus sincicial respiratório (VSR), o sarampo e a caxumba, ele costuma causar infecções leves semelhantes a resfriados comuns.

O vírus é mais ativo no inverno e no início da primavera, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida. Em casos mais graves, pode levar a complicações respiratórias.

A transmissão ocorre por meio de gotículas respiratórias liberadas durante a tosse ou espirro de pessoas infectadas, além do contato com superfícies contaminadas. Ambientes fechados e lotados são os principais focos de propagação do HMPV, reforçando a necessidade de medidas preventivas, como higiene das mãos e uso de máscaras em locais de risco.

