Cigarro eletrônico altera estrutura dos dentes e aumenta risco de cáries

Foram verificados graves danos à saúde bucal, como a redução da “microdureza do esmalte, da dentina e da dentina radicular”, o que tornou essas estruturas mais vulneráveis a danos. Aline Gabriel ainda destaca o aquecimento do líquido dos cigarros eletrônicos na geração de um ambiente mais propício ao desenvolvimento de cáries. “Em resumo, o estudo destacou que o vapor do cigarro eletrônico pode aumentar o risco de cáries, além de comprometer a integridade dos tecidos dentários”, acrescenta.

Ao falar estritamente da relação entre o uso do cigarro eletrônico e a cárie, Aline Gabriel enfatiza o enfraquecimento do esmalte dos dentes, que se tornam “mais suscetíveis à cárie devido a um processo chamado desmineralização (perda de minerais que constituem os dentes), o que demonstra a perda de resistência do dente”. Além disso, a professora ressalta as maiores irregularidades na superfície do esmalte após o uso do vape que, “combinadas com o vapor do líquido do cigarro eletrônico que se acumula nos dentes, facilita a adesão da bactéria Streptococcus mutans”. Essa bactéria utiliza os componentes do líquido para formar um biofilme, uma película de microrganismos que adere ao dente, desmineralizando a superfície do esmalte e comprometendo sua estrutura, o que deixa os dentes mais vulneráveis.

Os resultados são relevantes pois “a literatura científica aponta a ausência de um consenso definitivo sobre os riscos de longo prazo que o uso de cigarros eletrônicos podem causar na saúde oral”, arremata o professor Sousa Neto, reforçando a necessidade de ainda mais pesquisas de longo prazo para entender plenamente os impactos da prática, “especialmente em relação a outras complicações bucais e sistêmicas”.



Máquina de teste de cigarro eletrônico – Foto: Reprodução do artigo