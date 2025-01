Casos de dengue dobram em uma semana em São Carlos

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

Os casos de dengue em São Carlos dobraram em apenas uma semana. Segundo o Boletim de Arboviroses divulgado nesta sexta-feira (31), o município registrou 208 casos positivos da doença em 2025, contra 106 na semana passada. Todos os casos são autóctones, ou seja, contraídos dentro da própria cidade.

Desde o início do ano, São Carlos já contabilizou 736 notificações de dengue, das quais 205 foram descartadas e 323 ainda aguardam resultado de exame.

Além da dengue, foram registradas 11 notificações para Chikungunya, com 4 casos descartados e 7 ainda em análisepelo Instituto Adolfo Lutz. Para Zika, houve 3 notificações, todas descartadas, e, até o momento, não há registros de Febre Amarela na cidade.

Comparação com 2024

No ano passado, São Carlos enfrentou um surto de dengue, com 30.312 notificações e 16.241 casos confirmados, dos quais 15.506 foram autóctones e 735 importados. Além disso, seis óbitos foram registrados pela doença em 2024.

Diante do aumento expressivo dos casos neste início de ano, as autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção e do combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e Zika. A população deve evitar o acúmulo de água parada e ficar atenta aos sintomas da doença, como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas na pele.

As ações de combate à dengue serão intensificadas no município nas próximas semanas, e a Secretaria de Saúde orienta que casos suspeitos sejam informados imediatamente às unidades de saúde.

