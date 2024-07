Casos de dengue continuam registrando queda em São Carlos

Mosquito da dengue - Crédito: Divulgação

São Carlos registrou nova queda nos casos de dengue. Na semana passada foram 168 novas confirmações, contra 255 no período anterior.

Em 2024 já foram registradas 24.445 notificações para Dengue, com 7.633 casos positivos, sendo 6.983 autóctones e 650 importados. Para Chikungunya foram registradas 147 notificações, com 91 casos descartados, 03 positivos, sendo 2 autóctones e 1 importado e 56 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 25 notificações, com 24 casos descartados e 1 aguardando resultado de exame. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados. A cidade registra até esse momento 1 morte por dengue. Outros 10 casos continuam em investigação.

