Carreta da mamografia fará mutirão de exames em São Carlos

Carreta da mamografia estará em São Carlos - Crédito: Divulgação

Chegou a São Carlos, nesta segunda-feira (03), a carreta da Mamografia. Ela está localizada na Praça do Mercado Municipal e conta com profissionais da área da saúde para realizar exames e fornecer orientações com o objetivo de prevenir o câncer de mama.

A carreta foi trazida ao município após pedido do Vereador Dimitri Sean. “Este é um programa do Governo do Estado de extrema importância. O diagnóstico precoce do câncer de mama pode salvar vidas”, disse Dimitri.

“Muitas cidades desejam receber esta carreta. A concorrência entre os municípios é grande e não é fácil conseguir trazer o programa. Após conversa com o Deputado Estadual Márcio Nakashima, frisei a importância da vinda da carreta para São Carlos e o Deputado ajudou a viabilizar uma data para nossa cidade. Quero agradecê-lo por isso”, finalizou o Vereador Dimitri.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio do Programa Mulheres de Peito, em parceria com a prefeitura Municipal de São Carlos.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas e aos sábados das 8 às 18 horas. Para atendimento, devem ter em mãos, cartão SUS e documento com foto. A Carreta da Mamografia ficará na cidade do 03 até o dia 15 de fevereiro.

A carreta da mamografia percorre por todo o Estado de São Paulo e tem o objetivo de reduzir as taxas de mortalidade por câncer de mama entre mulheres, por meio da detecção e diagnóstico precoce da doença. O câncer de mama é o tipo de câncer com maior incidência na população feminina do País, excetuando o de pele não melanoma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também