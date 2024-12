Capacidade funcional e qualidade de vida de pessoas com fibrose pulmonar são foco de pesquisa da UFSCar

Participantes passarão por testes e acompanhamentos gratuitos (Foto: Pixabay) -

Uma pesquisa de pós-doutorado, desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tem como objetivo validar um instrumento de qualidade de vida, avaliar a capacidade funcional e a participação de atividades diárias de pessoas que têm doença pulmonar intersticial (fibrose pulmonar). O estudo convida voluntários com a doença para participarem de testes e acompanhamento gratuito.

A pesquisa é conduzida pela pós-doutoranda Vanessa Pereira de Lima, sob coordenação de Valéria Amorim Pires di Lorenzo, professora do Departamento de Fisioterapia da UFSCar. O projeto conta com a participação de outros pesquisadores de pós-graduação em Fisioterapia da Instituição, da Unidade Saúde Escola (USE) da UFSCar, além da parceria com a Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), de Diamantina (MG).

Vanessa Lima explica que a fibrose pulmonar é uma doença caracterizada pelo enrijecimento do tecido pulmonar, que leva a sintomas como falta de ar, tosse seca, diminuição da capacidade de execução de atividades do dia a dia, dentre outros. “Pode não ter causa definida, mas pode estar associado à síndrome pós-Covid-19, doenças reumatológicas, além de também estar relacionado a pessoas que trabalham em fábricas de cerâmicas, carvoarias, mineração, devido à inalação de fumaças tóxicas”, complementa.

Os objetivos da pesquisa consistem em validar um instrumento de qualidade de vida na população portadora da doença; Avaliar a capacidade funcional das pessoas - força muscular, capacidade de exercício e função pulmonar -; e avaliar a participação do indivíduo em suas atividades diárias. "Além disso, os participantes responderão um questionário e passarão pelas mesmas avaliações após seis meses, para acompanharmos a evolução da doença", detalha Lima.

De acordo com a pesquisadora, a relevância do estudo está na validação do questionário como instrumento de avaliação e no acompanhamento da evolução do paciente. “Nossa expectativa é que o questionário seja válido nesta população e que o seguimento destes indivíduos possa nos auxiliar no manejo desses pacientes na reabilitação pulmonar, conhecendo sua evolução ao longo do tempo e as suas limitações”, destaca a pós-doutoranda.

Para desenvolver a pesquisa, estão sendo convidados voluntários, homens ou mulheres, a partir de 18 anos, com diagnóstico de fibrose pulmonar. Os participantes serão avaliados presencialmente na UFSCar e, ao final, receberão um relatório das avaliações e o resultado da espirometria (exame que analisa o fluxo de ar na inspiração e na expiração).

As pessoas interessadas em participar da pesquisa deverão entrar em contato pelo e-mail coletasufscar@gmail.com ou pelo Whatsapp (16) 99993-5859.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 82419524.2.1001.5108).

Leia Também