Banco de sangue da Santa Casa de São Carlos têm estoques baixos

Crédito: divulgação

Neste sábado (25), é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, e para lembrar a data, a Santa Casa de São Carlos, destaca a importância da doação e alerta para o baixo nível dos estoques.

Segundo a Hematologista e responsável técnica do Banco de Sangue do hospital, Dra. Andréia Moura de Luca, neste mês de novembro houve queda na doação e o cenário preocupa. “Notamos que este mês poucas pessoas vieram doar e por isso reforçamos o convite para que a população faça a sua doação. Aqui na Santa Casa oferecemos um atendimento agendado o que facilita o processo de doação”.

Nesta sexta-feira, foi a vez do bancário Bruno Fernando Moreal, doar. Segundo ele, essa foi a primeira doação e aconteceu com o incentivo da empresa em que ele trabalha. “O banco sempre nos incentiva a doar e hoje foi a minha vez. O atendimento foi rápido e tranquilo e como sei da importância das doações, pretendo continuar colaborando”, relatou.

O professor Paulo Rogério Castelo, também fez a sua doação nesta sexta, e disse que doa há 40 anos. “Enquanto eu puder, vou continuar contribuindo para ajudar o próximo, e espero que outras pessoas possam vir colaborar também” declarou.

Ainda de acordo com a Dra. Andréia, o tipo O negativo e O positivo são os que estão mais em falta. “Mas é importante destacar que todos os tipos sanguíneos são importantes e fundamentais para o hospital”, concluiu.

Quem pode doar: pessoas com peso de no mínimo 50 quilos; ter entre 18 e 69 anos. Também podem ser aceitos candidatos à doação de sangue com idade entre 16 e 17 anos, com o consentimento formal do responsável legal.

Quem não pode doar: quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; mulheres grávidas ou amamentando; pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue como HIV, hepatite, sífilis e doença de chagas; usuários de drogas; aqueles que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos.

O banco de sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e aos sábados, das 8h às 10h45, sem abrir nos domingos e feriados. Para agendar a doação, a população deve entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (16) 3509 1230.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também