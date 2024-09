Atendimento de casos respiratórios aumenta 40% nas UPAs de São Carlos

UPA Vila Prado -

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) registraram nestas últimas semanas um acréscimo no número de atendimentos de síndromes respiratórias em virtude da qualidade ruim do ar, causado pelo tempo seco e principalmente pelas queimadas em nossa região.



Segundo a diretora do Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, Daniele Robles Antoneli, os atendimentos aumentaram cerca de 40% nas últimas semanas para os pacientes com queixas de doenças respiratórias, inclusive para pacientes que não tem histórico, com isso, as UPA’s estão viabilizando quantidades de profissionais necessários para o número de atendimentos procurados. As UPA’s atendem diariamente cerca de 350 pacientes cada, portanto, nas três unidades são realizados aproximadamente mil atendimentos diários.



Carolina Costa Ferrante, médica da UPA Vila Prado, confirma esse aumento nos atendimentos e explica que crianças e idosos são os mais afetados. “Nós já havíamos notado um aumento de síndromes respiratórias em virtude da estiagem, porém com as queimadas esse aumento de pessoas procurando atendimento se agravou, tanto em crianças como em adultos. Uma das principais síndromes em crianças é a bronquiolite, doenças em que os bronquíolos, que são estruturas que fazem parte dos pulmões, ficam inflamados por causa de contato com um vírus, uma das causas é a inalação de poeira e fumaça, causando desconforto respiratório, chiado no peito e tosse. Já para as crianças com asma diagnosticada, esses sintomas são aumentados, causando um agravamento progressivo dos sintomas, constatamos também um aumento de infecção pulmonar, com tosse produtiva, febre, desconforto respiratório, além das Sinusites, Renites, Renites Alérgicas, causando coriza, coceira no nariz, lacrimejamento dos olhos, todas as doenças estão associadas as queimadas e a qualidade ruim do ar. Os pacientes são acolhidos, atendidos de acordo com a classificação de risco e estabilizados com broncodilatação, corticoterapia, que é o tratamento com anti-inflamatórios e imunossupressores, oxigenoterapia e outros procedimentos, tudo para melhorar o desconforto respiratório. Os pacientes que não respondem a esses medicamentos e que tenham seus sinais vitais alterados, são encaminhados, via Cross, para o atendimento hospitalar, mas a maioria nós conseguimos estabilizar na unidade e tratar ambulatorialmente com acompanhamento nos postos de saúde, quando necessário”.



A médica, explica, ainda, que essas doenças são mais comuns em extremos de idade, em crianças e idosos, que são os principais grupos de risco de doenças respiratórias, porém nessa época de queimadas e com a qualidade do ar ruim, todos estão sofrendo.

“Nós estamos em uma época do ano em que o tempo não condiz com a nossa realidade, estamos em um período de estiagem, seca, queimadas, os pacientes que já tem alguma síndrome respiratória estão sofrendo bastante, a orientação é a lavagem nasal, umidificação do ar, com umidificador ou com bacia de água ou toalhas molhadas, aumentando a umidade do ar que o paciente está respirando para evitar que desencadeie um quadro respiratório, o uso de máscaras também é aconselhado, principalmente para os pacientes que tem propensão a desenvolver essas doenças, pacientes com comorbidades e portadores de alguma síndrome respiratória”, finaliza a médica.

