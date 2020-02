Às vésperas do carnaval, Litoral Norte tem 24 praias impróprias para banho

Muitas praias estão com bandeira vermelha - Crédito: Cetesb

De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental de São Paulo), o Litoral Norte conta com 24 praias impróprias para banho às vésperas do carnaval.

As medições foram realizados entre os dias 12 de janeiro a 09 de fevereiro.

Confira as condições das praias no litoral norte, segundo a Cetesb

Ubatuba

Praia Local Qualidade PICINGUABA MEIO DA PRAIA Própria LAGOA PRUMIRIM MARGEM DA LAGOA Própria PRAIA DO PRUMIRIM MEIO DA PRAIA Própria FÉLIX MEIO DA PRAIA Própria ITAMAMBUCA EM FRENTE À R.TRÊS Própria RIO ITAMAMBUCA FOZ DO RIO Imprópria VERMELHA DO NORTE 200M AO SUL DA PRAIA Própria PEREQUÊ-AÇU EM FRENTE À R. PEDRA NEGRA Própria IPEROIG EM FRENTE AO CRUZEIRO Própria ITAGUÁ-

AV. LEOVEGILDO, 240 EM FRENTE AO Nº 240 DA

AV. LEOVEGILDO D. VIEIRA Imprópria ITAGUA-

AV. LEOVEGILDO, 1724 EM FRENTE AO Nº 1724

DA AV. LEOVEGILDO D. VIEIRA Imprópria TENÓRIO MEIO DA PRAIA Própria VERMELHA MEIO DA PRAIA Própria GRANDE EM FRENTE AO CORPO DE BOMBEIROS Própria TONINHAS ENTRE A R. QUATRO E A R. DAS TONINHAS Própria ENSEADA EM FRENTE À R. JOÃO VITÓRIO Própria SANTA RITA MEIO DA PRAIA Própria PEREQUÊ-MIRIM EM FRENTE À R. HENRIQUE ANTONIO DE JESUS Imprópria SUNUNGA MEIO DA PRAIA Própria LÁZARO MEIO DA PRAIA ( CERCA DE 100M AO SUL ) Própria DOMINGAS DIAS MEIO DA PRAIA Própria DURA EM FRENTE À R. G Própria LAGOINHA

-AV. E. VELHO EM FRENTE À AV. ENGENHO VELHO Própria LAGOINHA

-CAMPING AO LADO DO CAMPING Própria SAPÉ EM FRENTE AO HOTEL PONTO DO EIXO Própria MARANDUBA MEIO DA PRAIA Imprópria PULSO MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DAS PALMAS

- ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DO

SAPATEIRO - ILHA

ANCHIETA

MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DO PRESÍDIO

- ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAINHA DO

ENGENHO

- ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DE FORA

- ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DO SUL

- ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAINHA DO

LESTE - ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria

Caraguatatuba

Praia Local Qualidade TABATINGA-RIO TABATINGA CERCA DE 250M DO RIO TABATINGA Própria TABATINGA-COND. GAIVOTAS EM FRENTE AO ANEXO DO CONDOM. GAIVOTAS Própria MOCÓCA EM FRENTE AO ACESSO DA PRAIA - KM 87,5 Própria COCANHA EM FRENTE À R. COLôMBIA Própria MASSAGUAÇU-R. M. CARLOTA EM FRENTE AO Nº 482 DA R. MARIA CARLOTA Própria MASSAGUAÇU-AV. M. H. CARV. EM FRENTE À AV. M. HEITOR DE CARVALHO Própria CAPRICÓRNIO EM FRENTE À AV. PAVÃO Própria LAGOA AZUL RIO MASSAGUAÇU Imprópria MARTIM DE SÁ EM FRENTE À R. HORÁCIO RODRIGUES Imprópria PRAINHA MEIO DA PRAIA Imprópria CENTRO EM FRENTE À PRAÇA DIÓGENES R. DE LIMA Própria INDAIÁ EM FRENTE À AV. ALAGOAS Imprópria PAN BRASIL EM FRENTE AO Nº 1680 DA AV. ATLâNTICA Própria PALMEIRAS EM FRENTE AO Nº 246 DA AV. MIRAMAR Própria PORTO NOVO EM FRENTE AO TERMINAL TURíSTICO Imprópria

São Sebastião

Praia Local Qualidade PRAINHA 500M À DIREITA DO FINAL DA SERRA Imprópria CIGARRAS 100M AO SUL DA PRAIA Imprópria SÃO FRANCISCO EM FRENTE AO CONVENTO N.S. DO AMPARO Imprópria ARRASTÃO EM FRENTE À AL. DAS CORVINAS Imprópria PONTAL DA CRUZ EM FRENTE À AL. DA FANTASIA Imprópria DESERTA EM FRENTE À AV. MANOEL HIPÓLITO DO REGO, 361 Imprópria PORTO GRANDE EM FRENTE À PRAÇA DA VELA Imprópria PRETA DO NORTE MEIO DA PRAIA Imprópria GRANDE MEIO DA PRAIA Própria BAREQUEÇABA EM FRENTE À R. LUIZ ROLDANI Própria GUAECÁ EM FRENTE À R. ARTHUR DE COSTA E SILVA Própria TOQUE-TOQUE GRANDE EM FRENTE AO Nº 11 DA R. LíDIO F. BUENO Própria TOQUE-TOQUE PEQUENO EM FRENTE AO Nº 220 DA R. JOSÉ MENINO Própria SANTIAGO NA ENTRADA DA PRAIA Própria PAÚBA EM FRENTE À R. CINCO Própria MARESIAS - PRAÇA DO SURF EM FRENTE À PRAÇA BENEDITO JOÃO TAVARES Própria MARESIAS - TRAVESSA QUINZE EM FRENTE À TRAVESSA 15 Própria BOIÇUCANGA EM FRENTE À R. SGTO. FELISBINO T. DA SILVA Própria CAMBURIZINHO MEIO DA PRAIA Própria CAMBURI 200M À DIREITA DA R. JOSÉ INÁCIO Própria BALEIA EM FRENTE À AV. BALEIA AZUL Própria SAÍ 150M À DIREITA DA R. PONTAL Própria PRETA MEIO DA PRAIA Própria JUQUEÍ-TRAV. SIMÃO FAUSTINO EM FRENTE À TRAVESSA SIMÃO FAUSTINO Própria JUQUEÍ-R. CRISTIANA EM FRENTE À R. CRISTIANA Própria UNA EM FRENTE AO FINAL DA R. BRASíLIA Própria ENGENHO ENTRADA AO LADO DO COND. VILAREJO DO ENGENHO Própria JURÉIA DO NORTE EM FRENTE À PRAÇA TUPI Própria BORACÉIA 100M AO NORTE DA PRAIA Própria BORACÉIA - RUA CUBATÃO RUA CUBATÃO Própria

Ilhabela

Praia Local Qualidade ARMAÇÃO AO LADO DA ESCOLA DE IATISMO Própria PINTO 50M ANTES DO MERCADO COSTA NORTE Própria SINO MEIO DA PRAIA Própria SIRIÚBA MEIO DA PRAIA Imprópria VIANA MEIO DA PRAIA Própria BARREIROS NORTE NORTE DA PRAIA Própria BARREIROS SUL SUL DA PRAIA Própria SACO DA CAPELA EM FRENTE AO Nº 251 DA AV. PEDRO DE PAULA M. Própria ENGENHO D´ÁGUA MEIO DA PRAIA Própria ITAQUANDUBA MEIO DA PRAIA Imprópria ITAGUAÇU EM FRENTE AO Nº 681 DA AV. ALMIRANTE TAMANDARE Imprópria PEREQUÊ EM FRENTE À R. FRANCISCO DE PAULA JESUS Própria ILHA DAS CABRAS NO MEIO DA PRAIA Própria PORTINHO MEIO DA PRAIA Imprópria FEITICEIRA MEIO DA PRAIA Imprópria JULIÃO MEIO DA PRAIA Própria GRANDE EM FRENTE AO ILHABELA RESIDENCIAL PORTO SEGURO Própria CURRAL ENTRE OS BARES DO LOURINHO E DO ANCORADOURO Imprópria VELOSO 30 METROS À DIRETA DA ENTRADA DA PRAIA Própria



