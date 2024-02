Após reforma, UPA do Cidade Aracy será entregue no próximo domingo

UPA Cidade Aracy -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entrega no próximo domingo (18/02), às 9h, aos moradores da região sul da cidade, a reforma completa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy.

Logo após a inauguração, em 2016, o prédio começou a apresentar problemas estruturais, passando por vários reparos. Em 2022 recebeu uma nova higienização no telhado, no forro e nos vidros. Porém em maio do ano passado a atual administração transferiu os atendimentos de urgência e emergência para o Centro da Juventude (CJ) “Lauriberto José Reyes”, iniciando as obras para recuperar totalmente a unidade.

A reforma e adequação da UPA Cidade Aracy começou após a homologação do Convite de Preços nº 22/2022, no valor de R$ 258.388,36 para a primeira etapa. Outros R$ 276.012,42 foram necessário para realização da segunda etapa da reforma.

Foram realizadas a impermeabilização, adequação hidráulica, reforma dos revestimentos, da cobertura e da instalação elétrica, além da pintura interna e externa do prédio.

De acordo com a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, também foram adquiridos novos móveis, computadores, novas camas hospitalares e prontuário eletrônico, proporcionando mais conforto aos usuários e servidores. “Também teremos recepção climatizada, área kids e agora teremos pediatra 24 horas para atender as crianças, o que vai melhorar muito a fluidez do atendimento”, disse a secretária.

Daniele Robles, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCH), afirmou que passam pela UPA do Aracy cerca de 6 mil usuários SUS por mês. “Em média são 200 atendimentos por dia e para isso vamos ter durante o plantão diurno 4 médicos, sendo 3 clínicos e 1 pediatra. No período noturno serão 3 médicos, 2 clínicos e 1 pediatra. Cada enfermeiro vai receber um novo kit com aparelho de pressão, termômetro e oxímetro”.

A UPA Cidade Aracy também possui aparelho de raio-X e oferece exames laboratoriais. A unidade está localizada na rua Reinaldo Pizzani, nº 357.

