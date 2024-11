USE abre vagas gratuitas de atendimento em Fitoterapia

(Imagem: Divulgação) -

O Ambulatório de Terapêuticas Integrativas (ATI) da USE/UFSCar está realizando uma Chamada Aberta para atendimentos em Fitoterapia Clínica, para ocupar vagas remanescentes do ambulatório. As vagas são para pessoas residentes em São Carlos, maiores de 18 anos, que sofram de insônia ou ansiedade, ou ainda para mulheres com sintomas de climatério/menopausa. Os atendimentos são gratuitos.

Os atendimentos serão realizados entre os meses de novembro de 2024 e fevereiro de 2025, então a pessoa precisa ter disponibilidade para comparecimento presencial neste período nos dias e horários de funcionamento do ambulatório: quartas-feiras à tarde, das 14h às 17h, e quintas-feiras pela manhã das 8h às 12h e à tarde das 14h às 17h, semanalmente, na Unidade Saúde Escola UFSCar, na Área Norte do campus São Carlos da UFSCar.

As inscrições começam nesta sexta-feira, 8 de novembro, e ficarão abertas até que as vagas disponíveis sejam ocupadas, através do formulário disponível em https://integrativas.org.

Sobre o Ambulatório de Terapêuticas Integrativas (ATI) da USE/UFSCar

O ATI/USE é um serviço ambulatorial especializado, vinculado ao Sistema Único de Saúde, que oferece atendimentos clínicos com equipe multiprofissional para problemas de saúde. O ATI segue as mais atuais recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para implementação das Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas como estratégia de ampliação da atenção integral centrada na pessoa. A coordenação é do professor Gustavo Nunes de Oliveira, do Departamento de Medicina da UFSCar. Para saber mais sobre o ATI acesse https://integrativas.org.

Sobre a Fitoterapia Clínica

A fitoterapia clínica é uma prática terapêutica que utiliza plantas medicinais para prevenir, tratar e reabilitar doenças, promovendo a saúde e o bem-estar dos pacientes. Baseada em conhecimentos tradicionais e científicos, a fitoterapia clínica envolve a prescrição de extratos vegetais, chás, tinturas e cápsulas, levando em consideração as propriedades medicinais das plantas e suas interações com o organismo. Com uma abordagem individualizada, a fitoterapia clínica busca não apenas tratar os sintomas, mas também identificar as causas subjacentes das doenças, visando a restauração do equilíbrio e da saúde integral do paciente.

