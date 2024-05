Pesquisa da UFSCar está recrutando voluntários com ou sem diagnóstico de diabetes tipo 1 ou 2

A UFSCar está recrutando voluntários que tenham ou não diagnóstico de diabetes tipo 1 ou 2, e que apresentem ou não dor no ombro.

Uma pesquisa do Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo do Ombro do departamento de Fisioterapia da UFSCar, está convidando participantes para a pesquisa intitulada “Avaliação do ombro em indivíduos com Diabetes Mellitus”.

Os participantes precisarão comparecer apenas em um único dia para avaliação, que terá duração aproximada de 2 horas, conforme agendamento prévio de acordo com a disponibilidade de cada um. Ao término da avaliação, eles receberão orientações e uma cartilha contendo cuidados e exercícios específicos para dor no ombro, se aplicável, e para a neuropatia periférica diabética.

Critérios para participação - Grupo Diabetes:

Para participar do grupo Diabetes, buscamos pessoas dentro desse perfil:

Homens e mulheres com o diagnóstico de diabetes (tipo 1 ou 2);

Idade entre 18 a 65 anos;

Com ou sem dor no ombro;

Não ter pré-diabetes;

Não ter doença sistêmica que afeta as articulações, como por exemplo fibromialgia, artrite reumatoide;

Não ter dor significativa na coluna cervical;

Não ter tido fratura, cirurgia, ou luxação no ombro;

Não ter passado por tratamento de quimioterapia.

Critérios para participação - Grupo Controle (Pessoas sem diabetes):

Para participar do grupo controle, buscamos pessoas dentro desse perfil:

Homens e mulheres sem o diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes;

Idade entre 40 e 65 anos;

Com ou sem dor no ombro;

Não ter doença sistêmica que afeta as articulações, como por exemplo fibromialgia, artrite reumatoide;

Não ter dor significativa na coluna cervical;

Não ter tido fratura, cirurgia, ou luxação no ombro;

Não ter passado por tratamento de quimioterapia.

Vale ressaltar que os interessados devem ter disponibilidade para comparecer à avaliação, que acontece no Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo do Ombro, dentro do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, em São Carlos - SP.

As pessoas interessadas que se encaixarem nos critérios apresentados passarão por uma triagem pelo WhatsApp ou ligação telefônica, por onde vamos explicar sobre o funcionamento da pesquisa, e também agendar a avaliação.

Para participar, basta entrar em contato com o laboratório através do WhatsApp (16) 3306-6695 ou e-mail projetodiabetes.ombro@gmail.com.

O andamento e finalização deste estudo contribuirá para aprimorarmos o conhecimento sobre o impacto da diabetes quanto ao ombro das pessoas que convivem com essa doença, fazendo com que possamos traçar planos e estratégias de prevenção e tratamento mais adequados para essa população no futuro.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 52273521.8.0000.5504)