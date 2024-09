Brigadista perde a vida durante combate a incêndio

Tiago dos Santos, brigadista -

Um trágico acidente marcou a tarde desta quarta-feira (25) em Corumbataí, região de Rio Claro. Tiago dos Santos, brigadista de uma usina, perdeu a vida durante o combate a um incêndio de grandes proporções na região rural da cidade. O trabalhador de 38 anos não resistiu aos ferimentos após o caminhão-pipa em que estava ser completamente destruído pelo fogo.

O incêndio teve início na Fazenda Pedra Chorosa por volta das 20h da noite anterior e se alastrou rapidamente por uma extensa área de canavial, pastagem e mata. As chamas chegaram a ameaçar 10 residências e destruíram um barracão em uma das propriedades.

Durante as operações de combate, uma mudança repentina na direção do vento intensificou o fogo, atingindo o caminhão-pipa e os brigadistas que atuavam no local. Um segundo funcionário também ficou ferido, mas recebeu atendimento médico e foi liberado após avaliação.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. A Usina Iracema, em nota oficial, lamentou a morte do funcionário e informou que está prestando todo o apoio necessário à família enlutada. A empresa também ressaltou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.