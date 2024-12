Ronaldo Venturi destaca transparência e compromissos na última sessão da Câmara de 2024

Crédito: Divulgação

Durante a última sessão da legislatura 2020-2024 da Câmara Municipal de Ibaté, o vereador Ronaldo Venturi utilizou a tribuna em duas ocasiões para abordar a importância da transparência em seu mandato e seu compromisso em apresentar projetos que beneficiem a população.

Transparência e compromissos

Ronaldo destacou a importância da transparência, mencionando as lives realizadas durante as sessões da Câmara como forma de manter a população informada sobre as discussões e decisões do Legislativo. Ele também mencionou o projeto de lei da Tribuna Livre, que não foi aprovado, mas que considera importante para garantir a participação popular nas sessões da Câmara. Além disso, defendeu a mudança do horário das sessões para às 19h, para que a população tenha a oportunidade de acompanhar os trabalhos dos vereadores. Ronaldo reforçou seu compromisso com os servidores públicos, com quem lutou por melhores condições de trabalho e com a implementação do plano de carreira, que considera uma necessidade urgente.

Emendas parlamentares e projetos

Ronaldo mencionou as três emendas parlamentares conquistadas durante seu mandato, que permitiram a aquisição de um novo Raio X para o hospital, recursos para a ETEC e a compra de um veículo. Ele apresentou um resumo de sua produção legislativa, incluindo 23 projetos de lei, decretos e resoluções, 49 requerimentos, 419 indicações, 42 moções e a participação na votação de 339 projetos de lei do Executivo e de outros vereadores. Ronaldo reconheceu a importância do debate e das divergências de opiniões na Câmara, ressaltando que o objetivo final sempre foi o bem-estar da população.

Agradecimentos e perspectivas

Ronaldo agradeceu a Deus, sua família, amigos, parceiros de partido e aos funcionários da Câmara Municipal pelo apoio recebido durante seu mandato. Ele reconheceu a importância de sua experiência como vereador para sua eleição como prefeito de Ibaté, afirmando que a vereança permitiu que a população o conhecesse melhor. Assumiu a responsabilidade do cargo de prefeito, prometendo trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal para honrar os votos recebidos e atender às necessidades da população. Ronaldo ainda demonstrou estar preparado para as críticas e afirmou que as aceitará quando forem construtivas e finalizou seu discurso desejando um feliz Natal e um próspero Ano Novo à população de Ibaté, com votos de avanço e progresso para o município.

Discussão sobre o Cargo de Analista de Controle Interno

Em sua segunda fala, Ronaldo se posicionou favoravelmente à criação do cargo de Analista de Controle Interno, justificando seu voto com base na necessidade de garantir a independência na fiscalização das contas do município. Ele argumentou que um servidor comissionado ou ocupante de função gratificada não teria a independência necessária para fiscalizar as contas do município e apontar eventuais irregularidades. Concordou com a interpretação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de que o cargo de Analista de Controle Interno não pode ser ocupado por meio de função gratificada e destacou a importância da criação do cargo para o cumprimento de uma decisão judicial, que visa a garantir maior controle sobre as finanças municipais. Ronaldo também mencionou a necessidade de uma reforma administrativa para atender à decisão judicial, que impacta a estrutura de cargos comissionados e funções gratificadas no município e propôs a criação de uma Controladoria Geral do Município, como forma de ampliar o controle e a fiscalização das contas públicas.

Em ambas as falas, o vereador Ronaldo demonstrou preocupação com a transparência, a participação popular e a busca por soluções para os desafios enfrentados pelo município, o que pode indicar as prioridades de sua futura gestão como prefeito de Ibaté.

