Vice assume Executivo em Ribeirão Bonito e exonera cargos comissionados

Com o assassinato de Chiquinho Campaner (PSDB), o vice-prefeito de Ribeirão Bonito, Luiz Arnaldo Nanado de Oliveira Lucato (Patriotas) assumiu o Executivo e na manhã de segunda-feira, 6, exonerou três servidores públicos em cargos comissionados. O assessor de licitação Richard Gomes Roque, o chefe geral de fiscalização Alberto Ken Kawamura e o diretor de planejamento, desenvolvimento, meio ambiente e serviços públicos Renato Braga Bruni. Nanado não descartou a possibilidade de novas exonerações. Por outro lado, informou a contratação de Eder Bramé.

DINHEIRO EM CAIXA

Nanado informou ainda que assumiu a Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito com aproximadamente R$ 8,2 milhões em caixa. Entretanto, a maior parte dos recursos têm destino obrigatório e deverá restar pouco mais de R$ 300 mil para pagamento de fornecedores e despesas que ainda estão sendo levantadas.

O prefeito informou ainda que a volta do ônibus escolar está garantida e o compromisso em licitar uniformes para os alunos da rede pública. A água que é servida no município, segundo Nanado, está sendo tratada desde a última segunda-feira, 30.

Com informações do Blog do Ronco

