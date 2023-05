Região: jovem morre após extrair dente do siso

Crédito: arquivo pessoal

A morte da jovem Marina Mesquita Silva, de 23 anos, causou comoção na cidade de Leme/SP. Ela faleceu uma semana após passar por um procedimento para a retirada o dente do siso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo pai da jovem, o dentista prescreveu antibióticos e a extração do dente ocorreu no dia 10 de maio e logo em seguida ela começou a reclamar de dores no local.

Dois dias depois voltou ao dentista, foi examinada e liberada.

Nos dias 13 e 14 foi até o pronto socorro local, onde foi atendida e novamente liberada.

Como os sintomas não melhoraram, no dia 15 Marina voltou ao dentista e teria sido liberada novamente. Foi ai que o pai resolveu que iria leva-la novamente ao pronto atendimento, porém recebeu uma ligação consultório odontológico que pediu a internação junto a Santa Casa.

No mesmo dia a jovem foi diagnosticada com celulite facial, que é uma infecção provocada por uma bactéria, e que pode se espalhar rapidamente pelo corpo, além de abcesso dentário provocado por infecção bacteriana.

Na quarta-feira (17), Mariana sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser intubada. Pouco depois teve nova parada e acabou falecendo.

O corpo de Marina foi enterrado na quinta-feira (18), no Cemitério Municipal São João Batista. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Com informações do G1

Leia Também