Quase 4 mil alunos da rede municipal de Ibaté iniciam o ano letivo nesta quinta-feira

Crianças na escola - Crédito: Imagem ilustrativa/arquivo

Cerca de 3.900 alunos da rede municipal de ensino de Ibaté retornam às salas de aula nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, marcando o início do ano letivo de 2026. Os estudantes estão distribuídos em 16 escolas municipais.

De acordo com a Prefeitura, as unidades escolares estão preparadas para receber os alunos, com toda a organização das equipes gestoras e da coordenação pedagógica. A merenda escolar também está garantida desde o primeiro dia de aula, com refeições preparadas para atender os estudantes com qualidade.

Das 16 escolas da rede municipal, 11 passaram por reparos e melhorias durante o período de recesso. Entre os serviços realizados estão manutenção de telhados, pisos, pintura, impermeabilização e outras adequações necessárias para garantir mais segurança e conforto. Um dos destaques é a reforma da cozinha da Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, considerada a maior unidade da rede municipal.

O prefeito Ronaldo Venturi ressaltou o compromisso da administração com a educação e o bem-estar dos alunos.

“Estamos trabalhando para oferecer um ambiente adequado, seguro e acolhedor para nossos alunos e profissionais da educação. Além disso, os kits de uniformes escolares já estão sendo preparados e em breve serão entregues aos estudantes, reforçando nosso cuidado com as famílias e com a qualidade do ensino em Ibaté”, afirmou.

