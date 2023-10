Prefeitura de Ibaté investe em infraestrutura urbana e pavimenta prolongamento da Adelmo Trevisan

SIGA O SCA NO

26 Out 2023 - 06h58

26 Out 2023 - 06h58 Por Redação

Crédito: Divulgação

Ibaté está passando por uma transformação significativa, graças aos esforços da Prefeitura Municipal em melhorar a infraestrutura urbana. Uma das ações mais recentes e notáveis é a pavimentação do prolongamento da rua Adelmo Trevisan, bem como, da via de passagem sob a antiga MPL Motores (CBT) e a via de acesso às chácaras localizadas naquela região.

Os serviços não só contemplaram a pavimentação, como também a construção de uma nova rotatória na rua Adelmo Trevisan, interligando-se ao trevo de acesso ao Distrito Industrial, oportunizando o desvio do fluxo de caminhões pesados, proporcionando melhor fluidez do trânsito e segurança tanto para condutores de veículos, quanto para ciclistas e pedestres que circulam no local.

O investimento é de R$ 1.958.467,65 e está sendo executado totalmente com recursos próprios.

A pavimentação é uma intervenção essencial que visa aprimorar a mobilidade e a qualidade de vida da população. “Uma das mudanças mais evidentes é a melhoria na acessibilidade. Com a pavimentação, o acesso às residências, empresas e locais de interesse se torna mais fácil e confortável. Isso não beneficia apenas a população ibateense, mas também estimula o desenvolvimento econômico dessa região”, afirma o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

Outro aspecto importante é a segurança viária. Ruas pavimentadas oferecem um ambiente mais seguro para motoristas, ciclistas e pedestres. A redução da poeira e da lama também contribui para um ambiente mais limpo e saudável. “Sem contar que a pavimentação de ruas acaba resultando na valorização das propriedades circunvizinhas. Os imóveis ao longo da via se tornam mais valorizados, proporcionando um impacto positivo para os proprietários”, lembra o prefeito.

Este projeto de pavimentação é uma demonstração do compromisso da Prefeitura de Ibaté com o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento da cidade. “É um investimento que trará benefícios para todos os cidadãos, promovendo uma maior qualidade de vida e fortalecendo a infraestrutura urbana”, destaca o chefe do Executivo.

A prefeitura continuará trabalhando para melhorar a cidade e atender às necessidades de seus cidadãos, tornando-a um lugar ainda mais agradável para se viver e visitar.

