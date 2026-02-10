Prefeitura de Ibaté esclarece mudança no fornecimento da merenda escolar

Merenda escolar - Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Ibaté divulgou um comunicado oficial informando que não renovou o convênio com o Governo do Estado de São Paulo referente ao fornecimento de merenda escolar para as escolas estaduais do município. Segundo a administração municipal, a decisão foi motivada pela inviabilidade financeira de manter os custos, que são de responsabilidade do cofres estaduais.

De acordo com a Prefeitura, a não renovação do convênio permitirá que os recursos municipais sejam direcionados exclusivamente para a Rede Municipal de Ensino, garantindo a melhoria contínua da qualidade da merenda oferecida às crianças atendidas pelo município.

A administração municipal ressaltou ainda que a medida está alinhada ao padrão adotado por outros municípios da região, que também não mantêm convênios semelhantes para o custeio da alimentação em escolas estaduais.

Por fim, a Prefeitura reforçou o compromisso com a educação e a alimentação escolar de qualidade, destacando que continuará investindo para assegurar refeições adequadas e nutritivas aos alunos da rede municipal.

