Policial aposentado é preso após se envolver em briga de trânsito

Um policial civil aposentado de 62 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na tarde de ontem (30), após se envolver em uma briga de trânsito na cidade de Araraquara.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada na avenida Dom Pedro II e no local encontrou o policial no chão, com um ferimento na cabeça provocado por um golpe de capacete. Ele havia se desentendido com um mototaxista de 47 anos, contudo, os motivos não foram revelados.

Aos policiais o idoso disse que possuía uma arma em seu carro. No veículo os PMs encontraram um revólver calibre 38. Ao receber voz de prisão, o policial aposentado reagiu e precisou ser algemado. Antes de ser encaminhado à delegacia, ele precisou passar por atendimento médico na UPA, devido ao ferimento na cabeça.

Já na delegacia, o acusado disse que trabalhou como fotografo por 10 anos no Instituto de Criminalística e que a arma e as munições foram entregues a ele naquela época, porém após pesquisas, os policiais descobriram que o revólver não tinha documentação.

Durante a ocorrência os PMs também constataram que a carteira de habilitação do idoso estava cassada e o licenciamento do seu veículo estava vencido. Ele foi conduzido até a cadeia pública de Santa Ernestina, onde será submetido a audiência de custódia nesta terça-feira (31).

