Portaria do Broa é liberada, mas decreto proíbe a circulação e a permanência na orla da represa

O Governo do Estado definiu que Itirapina entrou na fase verde, domingo, 11, no Plano São Paulo e com isso, teve suas atividades econômicas ampliadas e a represa do Broa foi liberada para embarcações. Mas tudo obedecendo protocolos de segurança e restrições para evitar a propagação da Covid-19.

A portaria de acesso ao balneário foi liberada segunda-feira, 12. Segundo a municipalidade, vale o decreto que proíbe a circulação e a permanência na orla da represa, com previsão de autuação e multas, no intuito de evitar aglomerações.

No artigo 7º do decreto mais recente divulgado pela Prefeitura Municipal de Itirapina, observa que os frequentadores devem manter o distanciamento social nas áreas públicas, bem como nas que margeiam a represa.

As atividades náuticas deverão ser previamente agendadas e serão autorizada duas embarcações por vez no intuito de evitar aglomerações e cada uma deverá ter no máximo cinco pessoas.

Está determinado ainda que os frequentadores dos barcos, bem como usuários e funcionários deverão utilizar máscaras e ter disponível álcool em gel 70%.

Consta ainda que o lixo produzido nas embarcações deverão ser ensacados e destinados à coleta do lixo.

