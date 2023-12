Música, cores e espírito natalino marcam mais um final de semana em Ibaté

Crédito: Divulgação

As festividades de final de ano, intitulada de “Natal de Luzes e Sons 2023”, realizada anualmente em Ibaté, que embeleza as ruas e a Praça Central da cidade, mantendo viva a tradição natalina, tem atraído milhares de pessoas de toda a grande região.

A Casinha do Papai Noel e a Carruagem Iluminada estão sendo os cenários mais visitados pelas crianças com seus pais, que buscam uma foto com o Bom Velhinho e com a Princesa.

A programação continua nesta sexta-feira (22), às 20h, em uma noite de bênçãos com apresentação da Banda Som do Avivamento – Igreja Evangélica Avivamento Bíblico (Gospel), na Praça Central.

No sábado, 23, a partir das 20h, é a vez da Banda Monalizza encantar o público visitante da Praça Central.

Formada em 2000, a Banda Monallizza já se apresentou por todo o Brasil. Desde 2015, especializou-se em reproduzir o repertório do cantor e compositor brasileiro Tim Maia, conhecido como o rei do soul. Clássicos como Azul da Cor do Mar, O Descobridor dos Sete Mares e Um Dia de Domingo estão no repertório da banda, que tem como vocalista Tiago Girotto.

Já no domingo, véspera de Natal, não haverá atrações musicais, mas os visitantes podem visitar as ornamentações natalinas da Praça Central.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella destaca que a iluminação natalina não apenas embeleza a cidade nossa cidade, mas também cria um ambiente acolhedor e mágico para todos. Este evento é uma oportunidade para reunir as famílias, promover alegria e renovar o espírito natalino em Ibaté”, disse. “Venham vivenciar o clima natalino em nossa cidade e passar momentos de alegria e descontração com seus familiares e amigos, com total segurança, conforto e praça de alimentação”, convidou Zé Parrella.

Confira a programação da semana na Praça Central:

29/12 – Sexta – 20h – Apresentação da Banda da Comunidade Êxodo (Gospel), na Praça Central

30/12 – Sábado – 20h – Show com Lê Lopes e Grupo Diversidade (Samba Raiz), na Praça Central

