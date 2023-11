Motorista de aplicativo para o carro para urinar e mulher é assaltada

SIGA O SCA NO

Motorista de aplicativo/Imagem Ilustrativa - Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um assalto marcou a manhã desta terça-feira, 31, em Araraquara, quando uma mulher de 37 anos foi rendida e o criminoso teria levado R$ 736 que ela teria acabado de sacar de uma agência bancária.

Consta em boletim de ocorrência elaborado na Delegacia Seccional daquela cidade que a vítima solicitou um veículo por aplicativo e já conhecia o motorista. Foi até a agência e sacou o dinheiro. No retorno para sua moradia, o motorista parou o carro em uma estrada de terra na região da Avenida Francisco Dias, no Parque Residencial São Paulo, para urinar.

Como conhecia o profissional, a mulher não teria se incomodado, mas quando ele fazia as necessidades fisiológicas, um desconhecido armado com uma pistola teria se aproximado do carro e mediante ameaças de morte, exigiu o dinheiro da vítima que recusou a ordem. Ocorreu luta corporal e a mulher teria recebido socos, coronhadas e ainda foi enforcada. O desconhecido colocou a mão em seu peito, pegou o dinheiro e fugiu.

A mulher relatou ainda que o motorista nada fez, apenas observou. Não teria ainda levado ela para atendimento médico, pois ficou ferida, deixando-a na porta de sua casa, mesmo com marcas de sangue.

Posteriormente a vítima, por meios próprios foi até a UPA Vila Verde e após ser atendida, solicitou o apoio da Polícia Militar. O caso será agora investigado.

