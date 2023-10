Motociclista morre após acidente em cidade da região

Crédito: Araraquara Agora

Um motociclista de 38 anos morreu na madrugada deste sábado (28) depois de se envolver em um acidente de trânsito na tarde de ontem, na avenida Alberto Benassi, Jardim Bandeirantes, em Araraquara.

Segundo informações, Fernando Gustavo Ferreira, conduzia a motocicleta pela avenida, quando no cruzamento com a rua Mariba Barcha houve a colisão com um carro que era conduzido por um homem de 55 anos.

Com o impacto, Fernando foi arremessado a cerca de 10 metros de distância. Ele foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente serão apuradas.



