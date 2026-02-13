Menino de 8 anos morre após acidente com carro em quintal de residência

Um menino de 8 anos morreu na noite desta quinta-feira (12) após um acidente envolvendo um veículo na casa onde morava, no Jardim Santa Isabel, em Analândia (SP).
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom para comparecer à unidade de saúde do município, onde a criança já havia sido levada por familiares sem sinais vitais. A médica de plantão constatou o óbito.
Segundo informações do padrasto, ele descansava na residência enquanto a companheira preparava o jantar e a criança brincava no quintal. O carro da família estava estacionado na garagem. A hipótese apresentada é de que o menino tenha entrado no veículo, soltado o freio de mão e colocado o automóvel em ponto morto, possivelmente para criar espaço para andar de bicicleta.
O veículo desceu pelo quintal de terra, ganhou velocidade e atingiu a estrutura do portão da casa. A criança teria ficado atrás do carro e acabou prensada entre o automóvel e a pilastra. Após o impacto, o veículo atravessou a rua e colidiu contra o portão de um imóvel do outro lado.
Os familiares socorreram a criança imediatamente até a unidade de pronto atendimento, mas ela não resistiu aos ferimentos.
A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Claro para exame necroscópico.