Melhor idade de Ibaté realiza mais uma ação alusiva em comemoração ao mês do idoso

Frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté desfrutaram na última sexta-feira, 27, de mais uma ação em comemoração ao Mês do Idoso, desta vez a celebração contou com um delicioso café da manhã, muita música, atividades culturais e sorteio de brindes.

Ao todo, mais de 30 assistidos participaram e se divertiram com as atrações. O momento contou com sorteio recheado de prêmios especiais, muita alegria e diversão. Segundo a coordenadora do Centro de Convivência, Dirce Lopes Peruchi, esse tipo de atividade favorece o protagonismo da pessoa idosa, além de oferecer uma opção de lazer e diversão para os inscritos. “Hoje a casa está cheia e ficamos extremamente felizes em saber que dias como esse fazem a diferença. Na próxima semana encerramos o mês do idoso com uma surpresa”, contou.

A coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso, prestigiou o evento e lembrou o caráter prioritário das ações da administração em prol da terceira idade: “A prefeitura sempre dá total atenção aos idosos de nossa cidade e às atividades promovidas pela secretaria da Assistência Social, prezando a qualidade de vida desta importante parcela da população. Esta data deve ser lembrada todos os dias por toda a sociedade, para que a pessoa idosa tenha garantido seus direitos”, afirmou.

A coordenadora do CCMI, agradeceu todo o apoio proporcionado pela prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, especialmente ao prefeito de Ibaté, José Luiz Parella. “Agradeço o prefeito que sempre incentiva a realização destes eventos, proporcionando oferecendo todo o suporte necessário”, disse Dirce.

O Centro de Convivência está localizado na Rua João Alteia, 290, Vila Tamoio, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

