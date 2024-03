Grávida morre atropelada por caminhão desgovernado em Ibaté

SIGA O SCA NO

Uma jovem de 19 anos morreu atropelada por um caminhão desgovernado na madrugada deste sábado (9), no Jardim Icaraí, em Ibaté.

Segundo informações, era por volta de 1h30, quando cerca de seis pessoas estavam sentadas, conversando defronte a um depósito de bebidas localizado na rua Gotardo Zotesso. P.O.C., de 32 anos, conduzia um caminhão caçamba e por motivos a serem apurados, perdeu o controle e foi em direção das vítimas.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos, juntamente com a ambulância de Ibaté socorreram as vítimas até o hospital municipal local e passam bem, entretanto, Tayná Isabelli Correia de Souza, 19 anos, acabou morrendo no local.

O motorista do caminhão acabou sendo agredido por populares que afirmaram que ele estaria consumindo bebidas alcoólicas em m bar. Ele foi detido pela Polícia Militar e após passar por atendimento médico, foi conduzido ao plantão policial de São Carlos.

O local onde as vítimas foram atropeladas passou por perícia e a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil.

O corpo de Tayná foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

