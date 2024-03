Jovem de 19 anos é morto a tiros em cidade da região

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (9), no Jardim Guanabara, em Rio Claro. Esse é o 7º homicídio registrado na cidade neste ano.

Câmeras de segurança registraram o crime. Vinicius Bueno de Moraes Araujo de Oliveira transitava com um Fiesta com placas de Sumaré e quando estacionou na via, um outro carro que estava logo atrás também parou. Dois indivíduos desceram atirando.

Vinicius foi atingido várias vezes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local com pelo menos sete perfurações.

Após o crime, a dupla se evadiu e até o momento não foi localizada pela Polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

