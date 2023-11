Ibaté não terá coleta de lixo nesta quinta-feira (2) em razão do feriado

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Em virtude do feriado nacional do Dia de Finados, nesta quinta-feira,2, a Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, informa que não haverá coleta de lixo doméstico. Na sexta-feira, 3, será realizada normalmente, nos bairros e horários habituais (seguindo o novo cronograma de horários atualizados).

PERÍODO DIURNO

-Jardim Encanto do Planalto (Esfer);

-Jardim América;

-Jardim Cruzado I e II;

-Jardim Primavera;

-Residencial José Giro;

-CDHU I e II;

-Jardim Menzani;

-Jardim do Bosque;

-Jardim Icaraí;

-Jardim Nossa Senhora Aparecida;

-Jardim Mariana;

-Residencial Mariana;

-Encanto do Planalto I e II;

-Jardim Nosso Teto (Popular);

-Jardim Domingos Valério;

-Jardim das Palmeiras II;

-Residencial Jequitibá;

-Condomínio Terra do Buritis;

-Distrito Industrial I.

-Distrito Industrial II.

-Banco da Terra I e II

PERÍODO NOTURNO

-Centro;

-Jardim São Benedito;

-Vila Bandeirantes;

-Jardim Padovan;

-Vila Santa Terezinha;

-Vila Tamoio;

-Residencial Antônio Donatoni.

O que abre e o que fecha

Em virtude do feriado nacional do Dia de Finados, nesta quinta-feira (02), a Prefeitura de Ibaté informa que não haverá expediente nas repartições públicas, retornando às atividades normais na sexta-feira (03).

Veja o que abre e fecha nesta quinta-feira:

ABRE

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBATÉ

Telefone: 3343-4040.

PLANTÃO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Telefone: 3343-4245

SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Telefone: 192

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Telefone: 153

FECHA

• Paço Municipal;

• Secretarias e Departamentos Municipais;

• Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim Cruzado, Jardim Mariana, Icaraí e Popular;

• Unidades do Programa de Saúde da Família (PSFs);

• CRAS (Centro de Referência de Assistência Social);

• Coordenadorias de Vigilância em Saúde;

• Creches e Escolas Municipais.

TRANSPORTE COLETIVO

A empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade informa que o ônibus circular opera com o programa Tarifa Zero em horários reduzidos. Os horários podem ser conferidos no site da Viação Paraty.

