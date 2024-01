Homem é detido pela GM de Ibaté com objetos de origem suspeita

SIGA O SCA NO

Os produtos que estavam com o suspeito - Crédito: Divulgação

Guardas municipais de Ibaté em patrulhamento preventivo pela rua 15 de Novembro nesta quarta-feira, 10, depararam por volta das 10h20 com um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura tentou a fuga.

Isso fez com que os GMs fizessem a abordagem e em revista, localizaram um saco e uma mochila que eram carregadas por ele. No interior havia fios, alicate, faca, torneira, dois pinos com cocaína e uma capa de chuva, semelhante que foi utilizada para furto na área central.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e ficou à disposição da Justiça. O material foi apreendido.

