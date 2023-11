Halloween movimenta escolas da rede municipal de ensino de Ibaté

Crédito: Divulgação

Dia 31 de outubro é a data destinada ao Halloween, manifestação cultural típica dos Estados Unidos que é celebrada no mundo inteiro há muitos anos. A festa em alusão ao Dia das Bruxas envolveu toda a Rede Municipal de Ensino de Ibaté.

O evento ocorreu na terça-feira, 31, nas escolas do município. Professores e alunos empenhados nas apresentações capricharam nas fantasias. Vampiros, bruxas, fadas, piratas, pierrôs, caveiras e personagens do universo infantil se misturaram no evento.

Na ocasião, foi proporcionado aos alunos a passagem pelo túnel de acesso à casa da bruxa, contação de histórias, pintura facial, desfile de fantasias, jogos temáticos, entre outras brincadeiras.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura de Ibaté, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves, no decorrer da comemoração os participantes soltaram a imaginação, interagindo com brincadeiras e atividades que possibilitaram filosofar sobre o bem e o mal e seus medos. "As crianças ficam eufóricas para se fantasiar e curtir esse momento. Cada escola se organizou à sua maneira, para festejar. O que não faltou foi criatividade, diversão, carinho e total empenho dos profissionais da educação", contou.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella acredita nos benefícios dessas ações. "É muito importante que nossas crianças, além de aprender as matérias escolares, também tenham lazer, diversão e integração com os colegas, por isso, a prefeitura faz questão de proporcionar esses momentos que vão ficar para sempre na memória delas", ressalta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também