(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Apreensão de Drogas

Guarda Municipal apreende drogas após homem fugir em Ibaté

Entorpecentes estavam escondidos sob um carro e o suspeito que estava vendendo conseguiu fugir para área de mata e não foi localizado

11 Fev 2026 - 00h46Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal apreende drogas após homem fugir em Ibaté - Crédito: Foto: Divulgação/GCM Crédito: Foto: Divulgação/GCM

A Guarda Municipal apreendeu drogas na noite desta terça-feira (10), no bairro do Jardim Cruzado, em Ibaté. 

Segundo informações os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Borborema, em um ponto conhecido de tráfico, quando avistaram um indivíduo vestindo bermuda escura e blusa preta em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem saiu correndo em direção à Avenida Araraquara.

Os GCMs ainda tentaram realizar a abordagem, mas o suspeito conseguiu fugir ao entrar em uma área de mata nas proximidades, não sendo mais localizado. Durante a varredura no local onde o indivíduo foi visto antes da fuga, a equipe encontrou uma sacola preta escondida sob um GM Celta de cor preta.

Dentro da embalegem foram apreendidas 44 pinos de cocaína, 25 porções de maconha e 19 pedras de crack. Os entorpecentes foram apreendidos e levados ao Plantão Policial de São Carlos.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil que tenta identificar os envolvidos com tráfico naquela região. A Guarda Municipal, reforça que o patrulhamento preventivo tem como objetivo coibir a prática de crimes e aumentar a sensação de segurança nos bairros da cidade.

Leia Também

Funerária pede ajuda para localizar familiares de homem falecido em Ibaté
Região19h48 - 10 Fev 2026

Funerária pede ajuda para localizar familiares de homem falecido em Ibaté

CarnaPorto 2026 tem início na quinta-feira com tradição e alegria na avenida
Porto Ferreira 16h59 - 10 Fev 2026

CarnaPorto 2026 tem início na quinta-feira com tradição e alegria na avenida

Prefeitura de Ibaté esclarece mudança no fornecimento da merenda escolar
Fim do convênio09h06 - 10 Fev 2026

Prefeitura de Ibaté esclarece mudança no fornecimento da merenda escolar

Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Itirapina
Região07h19 - 10 Fev 2026

Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Itirapina

Ciclista que morreu atropelado na SP-255 segue sem identificação na região
Sem Identificação20h54 - 09 Fev 2026

Ciclista que morreu atropelado na SP-255 segue sem identificação na região

Últimas Notícias