Guarda Municipal apreende drogas após homem fugir em Ibaté

Crédito: Foto: Divulgação/GCM

A Guarda Municipal apreendeu drogas na noite desta terça-feira (10), no bairro do Jardim Cruzado, em Ibaté.

Segundo informações os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Borborema, em um ponto conhecido de tráfico, quando avistaram um indivíduo vestindo bermuda escura e blusa preta em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem saiu correndo em direção à Avenida Araraquara.

Os GCMs ainda tentaram realizar a abordagem, mas o suspeito conseguiu fugir ao entrar em uma área de mata nas proximidades, não sendo mais localizado. Durante a varredura no local onde o indivíduo foi visto antes da fuga, a equipe encontrou uma sacola preta escondida sob um GM Celta de cor preta.

Dentro da embalegem foram apreendidas 44 pinos de cocaína, 25 porções de maconha e 19 pedras de crack. Os entorpecentes foram apreendidos e levados ao Plantão Policial de São Carlos.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil que tenta identificar os envolvidos com tráfico naquela região. A Guarda Municipal, reforça que o patrulhamento preventivo tem como objetivo coibir a prática de crimes e aumentar a sensação de segurança nos bairros da cidade.

