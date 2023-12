GM de Ibaté já atua como agente de trânsito

Crédito: Divulgação

Para fomentar a mudança de comportamento e garantir um trânsito mais seguro para todas as pessoas, o Departamento Municipal de Trânsito, através da Guarda Municipal de Ibaté, está intensificando sua atuação como Agentes de Trânsito no município.

O objetivo da ação é evitar práticas como o excesso de velocidade, uso de celular ao volante, equipamento com som em volume abusivo no veículo, irregularidades em escapamento de motocicletas, crianças no banco da frente, a ausência do uso de cinto de segurança, entre outras infrações.

Segundo o diretor de Trânsito, Tenente Coronel Nelson Brito, é fundamental que todos respeitem as normas de trânsito. “Queremos alertar para o respeito à sinalização e às normas de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Somente com a conscientização de todos os cidadãos sobre a importância do autocuidado e a percepção do risco ao dirigir poderemos conter o número de vítimas em nossas ruas”, disse. “Vale salientar a necessidade de portar documentação do veículo e habilitação em dia”, completou.

A Guarda Municipal, além de ser a responsável pelas ações de fiscalização, conscientização e orientação, está aplicando multas e penalidades nos casos de infrações. “Foram feitas várias blitz educativas e palestras nas escolas Estaduais da cidade, antes do início da aplicação das penalidades. A GM passou por 200 horas de capacitação para atuar como Agentes de Trânsito”, destacou o Comandante da GM, Vitor Reis. “A atuação da Guarda Municipal na nova função de Agentes de Trânsito, vem ao encontro do fortalecimento e abrangência que a instituição tem recebido sob a gestão do governo municipal, e será mais uma atividade muito bem desempenhada pela GM”, concluiu Vitor Reis.

Casos de urgência, emergência ou denúncias envolvendo o trânsito local poderão ser realizadas através do telefone da Guarda Civil Municipal 153. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail d.transito@ibate.sp.gov.br

