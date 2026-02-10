(16) 99963-6036
Funerária pede ajuda para localizar familiares de homem falecido em Ibaté

10 Fev 2026 - 19h48Por Da redação
A Funerária Terezinha de Jesus solicita o apoio da população para localizar os familiares de Reginaldo Luiz da Silva, de 61 anos, que faleceu por causas naturais na tarde desta terça-feira (10), no Hospital Municipal de Ibaté.

De acordo com as informações, Reginaldo era natural de Tupanatinga, no estado de Pernambuco. Até o momento, nenhum familiar foi localizado.

Qualquer informação que possa auxiliar na identificação ou contato com parentes pode ser repassada diretamente à Funerária Terezinha de Jesus, pelo telefone (16) 3343-5668.

Últimas Notícias