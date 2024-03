Eixo SP retoma obras de revitalização do asfalto na Washington Luís

Obras na Washington Luís - Crédito: divulgação

As obras de revitalização do pavimento da SP 310 - Rodovia Washington Luís foram retomadas pela Eixo SP no trecho entre São Carlos e Cordeirópolis. Haverá interdição de uma das faixas de rolamento para a execução dos trabalhos, enquanto a outra faixa permanecerá livre para a circulação dos veículos. As equipes reiniciaram os trabalhos em ambos os sentidos da rodovia.

Na pista sentido Capital, desta terça-feira (12) até quinta (14), os trabalhos estarão concentrados entre o km 204 e km 205, em Itirapina, para serviços de reciclagem do pavimento. Na sexta-feira (15) e no sábado (16), as equipes estarão no km 198, em Corumbataí, para obras de reparo profundo do pavimento. No sábado e domingo (17), os trabalhos continuarão no trecho de Corumbataí, mas desta vez no km 195.

Já no sentido Interior, as intervenções ocorrem no trecho da Rodovia Washington Luís em Santa Gertrudes. As obras de reparo profundo do pavimento estarão concentradas entre o km 166 e o km 170.

Em razão do estreitamento da pista próximo aos locais em obras, a Concessionária pede aos motoristas que redobrem a atenção e reduzam a velocidade para evitar acidentes. A sinalização será reforçada para alertar os usuários sobre as intervenções.

