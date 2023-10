Cidade da região anuncia show com DJ Alok em comemoração ao aniversário

Alok - Crédito: arquivo pessoal

O município de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (30) que o DJ Alok será a atração principal das comemorações de seu 28º aniversário. O evento acontecerá no dia 27 de dezembro, no Centro de Eventos da cidade.

Alok é um dos maiores DJs do mundo, com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e mais de 10 bilhões de streams no Spotify. O brasileiro é conhecido por seus sucessos como "Hear Me Now", "In My Mind" e "Vale Vale".

Além de Alok, a festa também contará com as apresentações das cantoras Yasmin Santos e Ícaro e Gilmar. A entrada será gratuita.

