terça, 10 de fevereiro de 2026
Porto Ferreira

CarnaPorto 2026 tem início na quinta-feira com tradição e alegria na avenida

Primeiro dia de folia contará com desfiles do Bloco da Zebra e do Bloco do Burro, na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz

10 Fev 2026 - 16h59Por Da redação
Crédito: arquivo

O CarnaPorto 2026 já está chegando e promete manter viva a tradição do Carnaval ferreirense, reunindo alegria, cultura popular e participação da comunidade. A abertura oficial da folia acontece na quinta-feira, 12 de fevereiro, na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, um dos principais palcos do Carnaval do município.

A programação do primeiro dia começa às 20h, com o desfile do Bloco da Zebra, seguido, às 21h30, pela apresentação do tradicional Bloco do Burro, que anima o público e reforça o espírito carnavalesco da cidade.

A Prefeitura de Porto Ferreira convida toda a população a prestigiar os blocos, aproveitar a festa e celebrar com responsabilidade. O CarnaPorto 2026 será realizado com foco na acessibilidade, alegria, paz e responsabilidade, garantindo um ambiente acolhedor para todos.

“CarnaPorto 2026 – no ritmo da folia e na torcida pelo hexa”, destaca a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que reafirma o compromisso do município com a valorização da cultura, da tradição e da união da comunidade, não só durante o período carnavalesco.

