Capotamento deixas duas jovens mortas em cidade da região

Livia e Maria - Crédito: arquivo pessoal

Duas jovens morreram depois que o veículo que estavam capotou em uma estrada rural no município de Caconde/SP. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (29).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do VW/Gol estaria supostamente partcipando de um racha em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção e capotou. Maria Eloisa Mariano, 18, morreu presa entre as ferragens, enquanto que Livia Paniagua, 20, foi socorrida por populares, mas também não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Dentro do carro havia outras três pessoas que tiveram ferimentos. Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do carro estava com a carteira de habilitação vencida. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, quando não há intenção de matar. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

