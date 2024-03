SIGA O SCA NO

Canil Baep -

Equipe do Canil do Baep apreendeu drogas na manhã desta quinta-feira (7), na rua Santa Ernestina, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Os policiais, juntamente com o Comando Força Patrulha (CFP) e PM da 2ª Companhia, realizavam “Operação Saturação” pelo bairro, quando com ao apoio da cadela Atena, lograram êxito em localizar o entorpecente em um terreno baldio. Ninguém foi preso.

A droga foi apresentada na delegacia de Polícia local e apreendida.

